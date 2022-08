MIDLAND, Texas (KMID/KPEJ) – This month more than 360 scholars from communities across West Texas were named Permian Basin Area Foundation Scholars. The local organization announced that it was able to gift $1,103,891 in scholarship awards for the 2022 – 2023 academic school year.

In a recent news release, the scholarships were made possible through donors that gave back to the Foundation’s scholarship funds.

The Permian Basin Area Foundation has given out more than $6.67 million dollars to students since the organization was created. Throughout the years, the scholarship funds given to students have allowed each recipient to pursue higher education and further their goals.

Awards from the Foundation’s scholarship funds for the upcoming academic year are as follows:

PBAF Scholars

Ed Armstrong Scholarship Araceli Munoz

Olga T. Banks Scholarship Carlos Adame, Brylee Awbrey, Temitayo Awosemo, Madison Bernal, Elizabeth Bodily, McKenzie Bonner, Madison Bose, Grayson Braziel, Caden Britton, Carter Callaway, Connor Carriger, Makaylee Carter, Enrique Catalan, Henry Ceu, Makayla Cleere, Katherine Cook, Megan Cuellar, Azayla Curry, Sean Daugherty, Sema’J Davis, Shubhi Dhamija, Faith Dolan, Austin Dutton, Caitlin Fall, Miguel Figueroa Grijalva, Trenton Fisher, Addyson Foreman, Olivia Hale, Maddie Hansen, Emilee Hernandez, Emily Hillman, Thaha Hossain, Holley Kiker, Clare King, Gloria Koo, Francisco Maldonado, Nathan Milefsky, Kathryn Muehlbrad, Isabella Nieto, Allan Padilla Colmenero, Carson Page, Morgan Peck, Danica Pena, Nadia Ramos, Sarah Ramos, Alexis Reyna, Kaitlyn Rhoades, Luke Rodriguez, Italia Salazar, Angelica Sanchez, Savannah Shiller, Maren Smith, Parker Smith, Raleigh Sullivan, Sophia Thompson, Almale Wheeless

Tyler Berry Memorial Soccer Scholarship Omar Estrada, Trenton Fisher

Bowers Family Scholarship Luke Ingram

Judge Lucius Bunton Memorial Law Scholarship Blake Elliott

Della & Tom Campbell Family Scholarship Isis Corral, Zainab Falana, Ava Samaniego

Patricia Cobb Memorial Scholarship Jae Brandon, Kristen Hepfer, Shannon Hickey, Kristin Thompson, Shelby Wicker

Connell Family Scholarship Brooke Anderson, Cristina Dyck, Kathryn Harris, Ashley Hill, Patricia Rodriguez

Kristen Corbin Memorial Scholarship Brianna Gonzales, Brianna Helbig

Frank Cowden Jr. Memorial Scholarship Preston Mackey, William Pool, Isaac Prieto, Avery Vega, Malachi Walker

Shelley Eudaly Crawford Memorial Scholarship Award Pending (UTPB)

Dawson Geophysical Scholarship Alexandra Kimmey, Braden Vines

Bob & Dorothy Deavenport Scholarship Kirsten Church

Decker Family Scholarship – Texas Christian University Sarah Mata

Decker Family Scholarship – University of Oklahoma Logan Ellis, Hannah Ware

Mary Frances “Chan” Driscoll Kappa Alpha Theta Scholarship Jaycee Kidd

Energy Workforce and Technology Council Scholarship Daniel Cornejo, Aidan Crowl, Samuel Mota, Angelynne Orosco, Aram Torres, Hannah Zientek

Noah Fishman Memorial Scholarship Award Pending (UTPB)

Amy Gardner Memorial “Louis Armstrong” Scholarship Brandon Castillo, Gabriela Payen

Nancy Jo Mims Geers Memorial Scholarship Curtis Wong

Alex & Ruby Henson Haggard Scholarship Analiese Gonzalez, Selia Jimenez

Marie Hall Scholarship Thawng Bawi, Bailey Dehlinger, Alyssandra Galindo, Alexis Garza, Grace Herrera, Abigail Hightower, Emily Hillman, Jazmin Hinojosa, KaLissa LaFoy, David Munoz, Eden Orjinta, Ethan Quaid, Lizeth Rios, Joel Rivero, Biak Sang, Reed Seidenberger, Will Sisco, Diana Thomas, Laura Wong

Hamilton Family Texas Tech Petro Engineering Scholarship David Munoz

Gene Douglas Hawley Memorial Scholarship Kennedi Comer, Attison Hall, Hannah Long

Elizabeth Henry Memorial Scholarship Jackson Comer

Clayton Welch Henson Memorial Scholarship Alyssandra Galindo

Daniel Parker Herd Memorial Scholarship Michael Carl, Charles McMillian, Shaquila Sarapao, Parker Tew

Bob & Bobbie Hill Scholarship Raina Short, Cooper Wallin

Les Honeyman Memorial Scholarship Ellayna LaFond

Daryl Lynn Hunt Memorial Scholarship Dhruvkumar Patel

Danny Ireton Memorial Scholarship Hoyt Mims, Stephen Sirois

Jal Public School Foundation for Education and Excellence Scholarship Joel Herrera, Stanton Richard

Cindy B. and Raymond “Scooter” Jenkins Scholarship Brianna Anaya Carrasco, Kyndall Garduno, Zavannah Murguia, Mariana Sanchez, Emma Westfall

Grace Loveless Jones Scholarship Jaleigh Ivy, Jaden Rodriquez, Vivian Solorzano, Hailea Ver Cruz

Junior League of Midland Morrow GEM Scholarship Vaye Savage

Grace & Bob King Scholarship Braden Adams, Sean Curry, Garrett Rathbun, Arleen Sanchez

Wally Kleine Bulldog Excel Scholarship Luke Ingram, Monteserrat Salazar Canevese

George Koehl Soli Deo Gloria Scholarship Claire Clark, Phoebe Westfall

Madhuri Vindhya Kumar Memorial Scholarship Alyssa Brindley, Haley Carrasco, Lizeth Rios

Madhuri Vindhya Kumar Memorial Nursing Scholarship Award Pending (UTPB)

Lamesa Golden Tornado Jubilee Scholarship Jadeyn Merrill

Ted & Von Dean Lawson Memorial Scholarship Emily Bunger, Bailee Hudson, Vanessa Salazar, Jasmine Welker, Cierra Zapata

Shannon S. Lea Memorial Scholarship Noah Perkins

Jimmie & Dorothy Davis Mashburn Scholarship Casey Buchanan, Kristen Church, Hoyt Mims, Neeley Poitevint, Vivian Solarzano

Mashburn Legacy Scholarship Peyton Barnhill, Christian Beasley, Tyler Benedict, Chandler Denson, Colby Gordon, Kathryn Harris, Sydney Harris, Jaleigh Ivy, Keslee Jenkins, Jack Kennady, Makenzie Merritt, Patricia Rodriguez, Jaden Rodriquez, Cooper Sims

Memorial Christian Church Legacy Scholarship Brite Divinity School Fort Worth, Texas Award Pending (Brite Divinity)

Midland Reunion 2000 Scholarship Caleb Goillandeau

Nettie Millhollon Scholarship Peyton Barnhill, Christian Beasley, Tyler Benedict, Ryli Bird, Chandler Denson, Cristina Dyck, Sydney Gonzales, Analiese Gonzalez, Sydney Harris, Ethan Quaid, Raina Short, Cooper Sims, Stephen Sirois, Braden Waggoner, Madison Yarbrough

Bill Mims Memorial Scholarship Biak Sang

Joe E. Morales Memorial Scholarship Eric Brooks, Connor Etheredge

Donnie Munsell Memorial Scholarship Jathan Slaughter

Stephen Neace Memorial Scholarship Aleigh Merrick, Della Elizabeth Zeigler

Dollie Ruth Neal Legacy Scholarship Melani Anguiano, Margaret Augesen, Christian Bell, Audrie Blanco, Maggie Bullard, Emily Bunger, Kyle Coffey, Neveah Cura, Jazmin Deanda, Lexius Denton, Kailey Dominguez, Blake Elliott, Foster Ellis, Rita Flores, Bonnie Forester, Christopher Gore, Hannah Gore, Abraham Guerrero, Allison Halfmann, Matthew Hall, Lia Harrington, Madison Hartman, Mason Heflin, Hallee Hightower, Hollis Hightower, Paige Holbrooks, Sam Hullender, Abigail Inman, Morgan Johnson, Camryn Jordan, Avery Jost, Kaitlan Keel, Kaylee Kernick, Sneha Kesavan, Andrea King, Adamaris Lopez, Analise Lopez, Ashley Lugo, Preston Mackey, Exalander Magallan, Francisco Maldonado, Major Martin, Mitchem Martin, Paige Martin, Juandedios Mendoza, Maggie Miller, Megan Moore, Kaylee Morgan, Angelique Pacheco, Samantha Raney, Lauren Ready, Mateo Rodriguez, Corey Rogers, Kyndall Rohan, Jaden Sanchez, Kabrina Sanchez, Natalie Sanchez, Shaquila Sarapao, Korbin Scott, Emma Simmons, Grant Sirgo, Karmen Smith, Maren Smith, Ixchel Sotelo, Emily Spaulding, Taylyn Still, Hunter Tippett, Arwen Weaks, Riley Webb, Hanna Wells, Phoebe Westfall, Ashlyn Willhite, DeMorri Williams, Parker Young

Ann & Roy Northern Memorial Scholarship Alyssa Diaz, Mariam Falana, Montserrat Salazar Canevese, Shelby Stephens

Tommy Norwood Memorial Scholarship Pierce Mackey, Andrew Pinson

The E. Grace Osadchuk Memorial Merit Scholarship in Music Award Pending (UTPB)

Joe M. Parsley Engineering Scholarship Matthew Hall, Brayden Medina

Permian Basin Geophysical Society Scholarship Zachary Clore, Maddox Higbee, Eric Hillman, Alex Washburn, Cody Wisniewski

Permian Basin Geophysical Society – David Liebman Memorial Scholarship Aleynah Alvarado

Permian Basin Scholarship for Petroleum and Mechanical Engineering Cynthia Hernandez, Joshua Ramos, Trevor Van Husen

Permian High School Class of 2013 Scholarship Joaquin Armendariz, Allison Glasman

Permian Honor Scholarship Isis Corral, David Erfanian, Emily Fernandez, Brianna Inman, Natalie Jones, Kimberly Montes, Makaleigh Niemann, Manuel Padilla, Diana Thomas, Katelynn Valenzuela, Estrella Villarreal

Johnny Peugh Memorial Scholarship Sydney Gonzales, Selia Jimenez

Thelma & James C. Pitts Jr. Memorial Scholarship Jocelyn Bent, Opeyemi Olubajo

Blanche Plunkett Memorial Scholarship Mariam Athumani, Mariam Falana, Jakylan Fuller-Reed, Dominic Willis

Curtis Pool Scholarship Jose Collazo

Jacob Power Fighting Rebel Memorial Scholarship Seth Heller, Jimena Rubio, Garrett Whitehill

QEP Education Scholarship Kamryn Mansfield, Raymond Mee

Rankin Community Education Scholarship Kalob Aguero, Kadrian Armendarez, Angel Baeza, Chloey Brewer, Ashley Eufracio, Hadley Fouts, Harrison Fouts, America Garcia, Bree Haire, Grady Jackson, Kolten Jenkins, Braxxton Kirkland, Kaitlyn Wallace

Riddle Family Education Scholarship Award Pending (Lewis-Clark)

Alec D. Ritzell Memorial Education Scholarship Jason Crosby, Erin Oconnell

James L. & Judith A. Roberts Scholarship Bailey Dehlinger

Ted G. Roden Memorial Scholarship of Standard Sales Company, L.P. Tagan Doyal, Libby Featherston, Christopher Gray, Ryan Hinson, Abigail Jones, Jennifer Leonhardt, Sheena Maughan, Peyton Nauert, Lillian Thompson, Chase Zebarth

Dan Saunders Law Enforcement Education Scholarship Award Pending (Martin County Sheriff’s Department)

Brian A. Semple Memorial Scholarship Isabelle Calderon, Wyatt David, Joshua Lian, Anna Martin, Yusuf Oyeniyi, Yaseiri Rascon, Joel Rivero, Marco Villegas, Kaycee Zingerman

Todd Shiplet Memorial Scholarship Braige Griffin, Kayleigh Kitto

Mary Spannaus Medical Education Memorial Scholarship Zakary Alvarado, Deysha Carrasco

Stanton Buffalo Booster Club Scholarship Casey Buchanan, Sarah Denson, Ashley Hill, Neeley Poitevint, Natalie Taylor

Gordon & Inez Stone Memorial ScholarshipBrooke Anderson, Colby Gordon, Keslee Jenkins, Madison Yarbrough

Daffy Tabor Memorial Scholarship Maggie Erdwurm, Zoe Jeffries, Korbin Scott

Ward County Community Scholarship Daniel Flores, Renata Garcia, Evan Hernandez, Sydney Vasquez

Patrick Wayland Memorial Scholarship Cole Carriger, Marcus Granado Jr., Collin McCullough, Jada Strilchuk

West Texas Legacy Scholarship Gizza Armendariz, Seth Caldwell, Taylor Carter, Megan Cuellar, Kylie Dominguez, Caylee Eckles, Gabriella Estrada, Camille Flores, Zaniel Florez, Ashlyn Gallegos, Makenna Gunnels, Katie Hepfer, Wendy Hernandez, Harper Hightower, Andrew Littleton, Melanie Malagon, Isabella Marquez, Nora Martinez, Riley McCann, Sierra McMorrough, Colleen Mohr, Landry Morrow, Mark Ornelas, Chloe Parker, Analise Rubio, Kylie Seidenberger, Chaeli Starnes, Samuel Weaks, Avery Wyatt

Wes-Tex Telephone Cooperative Scholarship Karissa Beeman, Emory Brewer, Elissa Colunga, Braige Griffin, Emily Kocak, Cayden Morgan, Kayla Myers, Ryann Phillips, Yareli Rodriguez, Aiden Walker

Philip Wickman Memorial Scholarship Jacob Vasquez

Cole Williams Memorial Scholarship Evan Hernandez

Thelma Windham Scholarship Devin Acosta, Diego Castaneda, Lauren Koegl

Jeb Worthy Education Scholarship Shantahar Begum, Shawna Craig, Haleigh Driver, Ayemide Fadayomi, Jake Garcia, Burnella Gentls, Angela Puryear, Brittney Randle, Yunansy Valdespino

Barbara Yarbrough Scholarship Jaycee Dockrey

J.M. & Willa Jo Yater Memorial Scholarship Ryli Bird, Natalie Taylor

Laura Catherine Van Gundy Young Memorial Scholarship Kristin Glover

Galberson Zachery Scholarship Nicholas Stone